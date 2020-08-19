CALTAGIRONE: Aggredisce i passanti per poi prendere a morsi i Carabinieri intervenuti per bloccarlo

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone (CT) hanno arrestato nella flagranza il 32enne calatino Andrea GENOVA, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate.A...

A seguito di segnalazione pervenuta al 112 NUE, l’equipaggio della gazzella è intervenuto nei pressi di un Bar di viale Europa dove erano state segnalate delle aggressioni ai danni di alcuni passanti da parte di un soggetto in stato psicofisico alterato (presumibile l’uso di cocaina).

I militari, appena giunti sul posto, mentre tentavano di bloccare l’esagitato sono stati presi di mira dall’uomo che pur di divincolarsi dalla loro presa non ha esitato a mordere e graffiare uno dei carabinieri.

Operanti che, coadiuvati da un’altra pattuglia nel frattempo giunta in ausilio, dopo una violenta colluttazione sono riusciti comunque a collocare il forsennato sulla barella fornita dal personale del 118 intervenuto sul posto.

I due militari visitati all’ospedale di Caltagirone hanno riportato lesioni guaribili in 15 e 21 giorni s.c.

L’arrestato, così come disposto dal giudice in sede di convalida, è stato relegato agli arresti domiciliari