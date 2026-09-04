Caltagirone, aggredisce un medico in ospedale e lo minaccia di morte: arrestato 28enne

L’aggressione è avvenuta nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Gravina e Santo Pietro: il medico avrebbe riportato lesioni

I Carabinieri della stazione di Caltagirone hanno arrestato un giovane 28enne già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile di lesioni personali a esercente professione sanitaria, minacce e danneggiamento.

L’episodio si è verificato, in mattinata, presso l’Ospedale “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone, dove il 28enne era stato ricoverato.

Secondo quanto denunciato dal medico del reparto di Psichiatria, e al termine di ulteriori accertamenti effettuati nella circostanza dagli operanti, il giovane sarebbe andato in escandescenza per poi aggredire il medico provocandogli delle lesioni personali.

Successivamente, lo avrebbe anche minacciato di morte, rompendo il computer ed il telefono in uso al medico per poi darsi alla fuga, probabilmente in considerazione del caos generale provocato.

L’uomo ha pertanto lasciato la struttura sanitaria ma, grazie alle ricerche immediate, diramate in sinergia con la centrale Operativa, è stato intercettato poco dopo con celerità da una “gazzella” della Radiomobile di Palagonia.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno identificato l’aggressore per un 28enne del posto e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha disposto il suo accompagnamento presso la Casa Circondariale di Caltagirone.