CALTAGIRONE, CROLLA PALAZZINA DISABITATA: DUE FERITI

Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale dI Catania e del Distaccamento di Caltagirone, supportate dalle Squadre USAR VVF (Urbano Search and Rescue) e Unità Cinofile sempre dei Vigili del Fuoco, stanno intervenendo nel centro storico di Caltagirone in via Lesina, 17, per il crollo parziale di una vecchia palazzina in muratura a due piani fuori terra.

Si sta procedendo, comunque, ad effettuare tutte le verifiche necessarie per escludere la presenza di persone rimaste coinvolte nel crollo.

Due persone rimaste bloccate su un ballatoio sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco intervenuti e consegnati all'assistenza dei sanitari presenti sul posto.

Le cause del crollo sono in corso di accertamento.