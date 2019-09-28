CALTAGIRONE (CT). INSIEME AD UN COETANEO, GIÀ ARRESTATO, AVEVA TENTATO DI RUBARE UNO SCOOTER: IDENTIFICATO ED ASSICURATO ALLA GIUSTIZIA

I Carabinieri della Stazione di Granieri hanno arrestato un 15enne di origini rumene, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale dei minori di Catania in ordi...

I Carabinieri della Stazione di Granieri hanno arrestato un 15enne di origini rumene, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale dei minori di Catania in ordine al reato di tentato furto aggravato in concorso.

Era accaduto nella notte del 2 luglio scorso in via Ottorino Respighi, luogo in cui i due giovani stavano forzando il bloccasterzo di un Piaggio Scarabeo ivi regolarmente parcheggiato.

Grazie alla telefonata formulata al 112 da un cittadino, sul posto giunse l’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile che immediatamente individuò e bloccò uno dei minori, mentre l’odierno arrestato riuscì a fuggire.

A distanza di due mesi gli investigatori dell’Arma sono riusciti a dare una identità al reo raffigurando a suo carico un quadro probatorio che, recepito in toto dal giudice, ha consentito l’emissione del provvedimento restrittivo.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato in una comunità alloggio della provincia etnea.