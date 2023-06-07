CALTAGIRONE. DANNEGGIA IL DEFIBRILLATORE INSTALLATO IN PIAZZA, 22ENNE IDENTIFICATO E DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato un 22enne di San Michele di Ganzaria (CT), perché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato.Nello scorso mese di settembr...

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato un 22enne di San Michele di Ganzaria (CT), perché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato.

Nello scorso mese di settembre il sindaco di Caltagirone, dott. Fabio Roccuzzo, si era recato presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare il danneggiamento, avvenuto nel corso della notte del 18 settembre in Piazza Umberto I, della colonnina su cui era installato un defibrillatore per pubblica emergenza.

Lo strumento, di fondamentale importanza per la speranza di vita in malaugurato caso di arresto cardiaco, era stato donato alla città nel giugno del 2020 dal Lions Club di Caltagirone.

È stato minuzioso, da parte dei Carabinieri, il lavoro di ricerca ed analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sia del Comune che di esercizi commerciali.

Il 22enne, oggi odierno indagato, è stato così immortalato mentre armeggiava con la colonnina, facendola oscillare fino a divellerla dalla sua base e quindi cadere sull’asfalto.

L’individuazione e identificazione dell’autore sono avvenute attraverso una sinergia tra i vari Comandi dell’Arma, grazie alla quale i militari, per la loro personale conoscenza del giovane, hanno riconosciuto dalle sue fattezze il 22enne, residente nel Comune calatino di San Michele di Ganzaria.