CALTAGIRONE, DISTRUGGE FONTANA E VASI ORNAMENTALI ALLA VILLA COMUNALE: DENUNCIATO

Carabinieri della stazione di Caltagirone hanno denunciato un 18enne del posto, ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato.

In stato di ebrezza alcolica ha danneggiato 4 vasi in ceramica decorati, posti sulla balaustra della villa comunale di Caltagirone, e la fontana decorativa.

Il giovanotto, prendendo letteralmente a calci le ceramiche ornamentali, si è anche ferito a un piede ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Gravina e San Pietro.

A dare un volto al danneggiatore ci hanno pensato i Carabinieri che, ricostruendo minuziosamente le fasi del danneggiamento, grazie al prezioso contributo delle telecamere di videosorveglianza installate dal comune all’interno del sito e nelle adiacenze, sono riusciti a identificarlo e denunciarlo, dopo che, posto in caserma di fronte alle proprie responsabilità, se n’è assunto l’onere.