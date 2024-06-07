CALTAGIRONE, FERMATA AMBULANZA CHE PRIVA DI AUTORIZZAZIONI E PRESIDI SANITARI TRASPORTA PAZIENTE: MULTA E DUE DENUNCE

Nell’ambito dei controlli, mirati a verificare la sicurezza e la regolarità dei delicati servizi di trasporto degli infermi, personale del distaccamento Polizia stradale di Caltagirone ha individuato...

Il mezzo, che all’esterno, oltre alla scritta ambulanza, presentava tutti i requisiti previsti, al suo interno era invece privo di qualsiasi presidio sanitario, a eccezione di una bombola di ossigeno, e inoltre il conducente è risultato privo di idonea autorizzazione a effettuare questo tipo di servizio.

In considerazione del fatto che a bordo si trovava una persona in precario stato di salute, il personale consentiva al veicolo la prosecuzione del viaggio, riservandosi gli opportuni successivi accertamenti.

A conclusione dell’attività l’autista e il rappresentante legale della ditta risultata totalmente priva delle previste autorizzazioni sono stati sanzionati per oltre mille euro per violazioni al Codice della Strada, l’ambulanza è stata sottoposta a fermo amministrativo e sono stati deferiti, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica del tribunale di Caltagirone per violazioni previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie.