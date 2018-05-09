CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, i Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, supportati dai reparti specializzati (Compagnia Intervento Operativo del X...

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, i Carabinieri della Compagnia di Caltagirone, supportati dai reparti specializzati (Compagnia Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia” e Nucleo Elicotteri di Catania) e dalle Stazioni Carabinieri di Vizzini e di Milano Porta Genova, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa del GIP presso il Tribunale calatino, nei confronti di 16 soggetti (6 in carcere e 10 agli arresti domiciliari) residenti a Grammichele, Caltagirone, Vizzini e Milano, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di una serie di furti aggravati ai danni di attività commerciali e di civili abitazioni.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze dall’indagine “Dalton”, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Caltagirone tra il mese di settembre 2015 ed il mese di maggio 2016, periodo in cui nella “città esagonale” si era registrata una forte recrudescenza di fenomeni delittuosi particolarmente efferati.

Grazie ad attività tecniche, dinamiche e di osservazione, è stato possibile individuare i responsabili di un tentato furto ad un bar di Caltagirone nonché risalire agli autori di un furto in abitazione e di un tentato furto di una colonnina “self-service” di un distributore di carburante di Grammichele. Diverse sono invece le ipotesi contestate di detenzione e spaccio di marijuana, hashish e cocaina nei comuni di Grammichele, Vizzini, Palagonia e Caltagirone, attraverso le quali è stato possibile definire la struttura ed i ruoli dei membri nell’ambito del gruppo malavitoso.

La complessa attività ha consentito inoltre di eseguire:

un fermo di indiziato di delitto a carico di 4 soggetti ritenuti responsabili di ricettazione e rapina ai danni di un anziano nell’agro di Licodia Eubea;

un arresto in flagranza per furto aggravato di materiale edile all’interno di un’abitazione in Grammichele;

un fermo di indiziato di delitto a carico di 5 soggetti intenti a pianificare un omicidio nel comune di Grammichele per frizioni legate alla gestione delle attività di spaccio;

un ulteriore provvedimento restrittivo a carico di tre soggetti per una rapina pluriaggravata ai danni di una coppia di anziani coniugi di Grammichele.

GLI ARRESTATI

Di Stefano Emanuel (carcere San Vittore Milano)

Gullè Gaetano (carcere Caltagirone)

La Rocca Giuseppe (carcere Caltagirone)

Manusia Giuseppe (carcere Caltagirone

Montemagno Gesualdo (carcere Caltagirone)

Ventura Salvatore (carcere Caltagirone)

Gli altri 10 indagati sono tutti ristretti ai domiciliari

LE FOTO

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati

CALTAGIRONE: Furti e spaccio, ecco i nomi e le foto degli arrestati