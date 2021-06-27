CALTAGIRONE. IN UNA SOLA NOTTE AVEVA INCENDIATO 7 AUTOVETTURE: IDENTIFICATO E DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato un 38enne di origini romene, ritenendolo responsabile dell’incendio di 7 autovetture.Come è noto intorno alle 2 di notte dello scorso 20 gi...

Come è noto intorno alle 2 di notte dello scorso 20 giugno ben 7 autovetture parcheggiate nelle vie del centro storico di Caltagirone, tra cui la via Discesa S.Agata, Piazza S.Francesco d’Assisi, via Montalto, via S.Stefano e via Porta del Vento, erano state date alle fiamme da un ignoto individuo.

La disamina dei filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona hanno evidenziato l’assoluta freddezza dell’uomo nell’appiccare ogni singolo rogo, realizzato semplicemente insistendo con un accendino sulle parti in plastica presenti nella parte anteriore delle autovetture, che provocava l’accensione delle fiamme che rapidamente poi si propagavano all’intero veicolo.

Le immediate indagini esperite dai militari si sono avvalse oltre che del fondamentale supporto dei sistemi di videosorveglianza, anche della “tradizionale” attività info investigativa che ha delimitato la cerchia dei probabili autori.

In particolare, tra l’altro, il denunciato si era recato presso il locale nosocomio per una ferita da ustione ad un gluteo, ragionevolmente compatibile con il reato commesso.

Queste le dichirazioni rilasciate dal Procuratore della Repubblica di Caltagirone, Dott. Giuseppe VERZERA, all’esito dell’indagine: << è possibile affermare che l’azione delittuosa, anche alla luce del contesto cronologico e territoriale in cui si è sviluppata, abbia avuto una matrice unitaria ed episodica>>

