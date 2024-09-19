CALTAGIRONE, INCIDENTE STRADALE: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE PER PERDITA DI CARBURANTE

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone è intervenuta nella serata di ieri, poco dopo le ore 20,00, per un incidente stradale sulla SS 683 bis, che ha coinvolto un trattore co...

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone è intervenuta nella serata di ieri, poco dopo le ore 20,00, per un incidente stradale sulla SS 683 bis, che ha coinvolto un trattore con un carrello al traino e un’autovettura.

L’incidente si è verificato sulla strada sopraelevata che dal cimitero di Caltagirone conduce a San Michele di Ganzaria.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e verificato le condizioni dei due veicoli coinvolti, constatando che uno di essi aveva una perdita di carburante.

Il conducente dell’auto, una Fiat Punto, è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata, mentre il conducente del trattore ha riportato alcune escoriazioni, come riferito dai sanitari intervenuti sul posto.

Sul luogo dell’incidente presente anche personale della Polizia di Stato.