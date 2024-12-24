CALTAGIRONE. INCIDENTE SULLA SS 417: SCONTRO TRA DUE AUTO UN FERITO

Caltagirone, 24 dicembre - Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 417, in direzione Caltagirone, che ha coinvolto due vetture: una Peugeot 2008 e una Fiat Pu...

Caltagirone, 24 dicembre - Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 417, in direzione Caltagirone, che ha coinvolto due vetture: una Peugeot 2008 e una Fiat Punto.

Nell'impatto, una persona è rimasta ferita riportando lesioni al volto. La vittima è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili Urbani e i Carabinieri per gestire la situazione, effettuare i rilievi necessari e ripristinare la sicurezza stradale.

A causa dell'impatto, il traffico ha subito rallentamenti, con una corsia temporaneamente bloccata alla circolazione.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare le indicazioni sul posto per evitare ulteriori disagi.