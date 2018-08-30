CALTAGIRONE: LITE TRA DUE NUCLEI FAMILIARI PER VECCHI RANCORI, ARRESTATE CINQUE PERSONE

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone, insieme ai colleghi di Mirabella Imbaccari e al Personale della Compagnia di Caltagirone hanno tratto in arresto un 35enne, un 76enne ed una 29enne, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, per tentato omicidio in concorso, rissa aggravate e lesioni personali ad un 48enne ed alla moglie 40enne.

La scorsa notte, una gazzella è intervenuta in via del centro cittadino di Caltagirone dopo una rissa nata tra i due nuclei familiari per futili motivi legati a vecchi rancori e diatribe di vicinato.

La lite è degenerata al punto che il 35enne, durante la lite, ad un certo punto ha estratto un coltello sferrando un colpo contro un 52enne appartenente all’altra famiglia.

La vittima è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata subito trasportata all’ospedale “Gravina e Santo Pietro, da dove a seguito di un peggioramento del quadro clinico è stata trasportata all’ospedale “Cannizzaro” di Catania rimanendo ricoverata in prognosi riservata ed in pericolo di vita.

Nel corso dei successivi accertamenti i militari hanno accertato che i familiari della vittima hanno reagito alla rissa colpendo le controparti con diversi oggetti che sono stati trovati e sequestrati.

Anche gli altri partecipanti della lite sono stati portati all’Ospedale di Caltagirone, il 35enne ha riportato ferite multiple e contusioni sparse al volto e al tronco, mentre le 29enne ha subito una frattura del volto e del cuoio capelluto con prognosi di 21 giorni, mentre il 48enne ha subito un trauma cranico minore con escoriazione frontale dx ed occipitale sx, escoriazioni al gomito, ecchimosi avambraccio guaribili in 5 giorni.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito sono stati ristrette ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

