Caltagirone, maxi furto di abbigliamento da 500mila euro: bottino ritrovato a Catania

I ladri fuggono con 500mila euro di abbigliamento, ma il GPS tradisce la loro fuga. I Carabinieri ritrovano il camion a Catania con l’intero bottino.

Un furto ai danni di un’azienda a Caltagirone, avvenuto in nottata, ha attivato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Caltagirone che, indagando con tempestività, sono riusciti a recuperare un bottino da mezzo milione di euro.

Al riguardo, a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, i militari del Nucleo Radiomobile di Caltagirone hanno raggiunto un’azienda di confezioni ubicata in contrada Balchino, dove alcuni malviventi, poco prima, erano riusciti a prelevare un autocarro per poi mettere a segno il furto di un’ingente quantità di merce, per un valore di 500.000 euro.

L’autocarro, prelevato dal capannone di un’altra ditta ubicata nella stessa zona industriale, è stato utilizzato per caricare la refurtiva dal magazzino di una vicina ditta di abbigliamento i cui cancelli di ingresso sono stati forzati.

Sul posto infatti i militari dell’Arma, al termine di un accurato sopralluogo hanno recuperato strumenti idonei allo scasso, abbandonati a terra, tra cui un piede di porco ed una cesoia, verosimilmente usati per accedere nel capannone, che sono stati sequestrati dai Carabinieri.

Le indagini, immediatamente avviate dagli investigatori, si sono focalizzate sul segnale GPS attivo sul predetto mezzo che ha indicato la direzione di marcia dei malfattori.

Considerato che l’autocarro “puntava” sul capoluogo etneo, gli sforzi investigativi hanno visto il coinvolgimento, in collaborazione con la Centrale Operativa, dei Comandi Arma catanesi.

In particolare, i militari della stazione di Catania Piazza Dante hanno raggiunto la via Mulino a Vento, nel quartiere di San Cristoforo, dove il Sistema di Posizionamento Globale rilevava la posizione esatta dell’autocarro.

Sul posto, il mezzo è stato trovato per strada abbandonato e al suo interno era ancora stipata tutta la refurtiva che, debitamente inventariata, è stata poi restituita al titolare dell’azienda, mentre il mezzo è stato consegnato al proprietario dell’altro capannone.

Sono in corso serrate indagini per ricostruire compiutamente la dinamica dell'accaduto e risalire all’identità dei responsabili del furto.