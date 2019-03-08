CALTAGIRONE: NASCONDEVA L’HASHISH NEGLI SLIP: ARRESTATO
I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza il 24enne Antonino LIBERTO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo, durante un servizio antidroga, ad insospettirsi e bloccare il giovane mentre sostava con fare equivoco in una via del centro cittadino.
Accompagnato in caserma, è stato perquisito e trovato in possesso di un piccolo panetto di hashish (100 grammi) occultato negli slip.
Perquisendo anche l’abitazione del fermato, i militari, a conferma dell’attività illegale posta in essere dal giovane calatino, hanno rinvenuto una decina di grammi tra hashish e marijuana, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi di stupefacente da porre in vendita.
La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.