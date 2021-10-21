CALTAGIRONE . NASCONDEVA PISTOLA E MUNIZIONI NEL SUO OVILE: ARRESTATO UN PASTORE

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone, unitamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno arrestato un 56enne di San Cono (CT) perché responsabile di detenzione abu...

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone, unitamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno arrestato un 56enne di San Cono (CT) perché responsabile di detenzione abusiva di armi e munizioni.

I militari avevano svolto una veloce attività info investigativa, a seguito della quale la loro attenzione era stata attirata dal 56enne, un pastore pregiudicato, che verosimilmente era in possesso di armi.

Nella mattinata di ieri si sono così recati in Contrada Santa Margherita presso l’ovile di pertinenza dell’uomo, attivando una minuziosa ricerca che ha poi fornito i suoi frutti in quanto, sotterrato accanto al muro del casolare, hanno trovato un bidone di plastica contenente una pistola cal. 9 modificata.

All’arma in questione, originariamente a salve, erano state modificate alcune delle componenti che ne avevano permesso la trasformazione in una efficientissima arma da fuoco, perfettamente funzionante, nonché 8 cartucce dello stesso calibro.

Nel prosieguo della ricerca, svolta all’interno dell’abitazione ed in un altro casolare di pertinenza del pastore sito nel territorio di San Cono, i militari hanno trovato complessivamente altre 3 cartucce da caccia cal. 12 con piombo spezzato.

In attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.