CALTAGIRONE, OPERAIO MUORE FOLGORATO MENTRE RIPARA UN PALO DELLA CORRENTE

Un operaio sessantenne della Sirti, Nicola Caruso di Militello Val di Catania, è morto folgorato a Caltagirone (Catania) mentre eseguiva un intervento di riparazione su un palo della corrente di una linea di media tensione.

Lo rendono noto Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil siciliane in un comunicato nel quale esprimono il loro cordoglio.

«In attesa che la magistratura accerti le dinamiche di questo ennesimo incidente sul lavoro - scrivono le organizzazioni sindacali - ci stringiamo ai familiari per la grave perdita del congiunto.

Non ci sono parole che possano esprimere il dolore e la costernazione per morti assurde che possono e devono essere evitate».