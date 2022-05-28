CALTAGIRONE : RIEMPIONO BOMBOLA DA CUCINA IN STAZIONE DI SERVIZIO

Pesanti sanzioni amministrative comminate al gestore di una stazione di servizio ed al cliente, sorpresi a riempire una bombola da cucina.Nell’ambito di specifici servizi di controllo, una pattuglia d...

Pesanti sanzioni amministrative comminate al gestore di una stazione di servizio ed al cliente, sorpresi a riempire una bombola da cucina.

Nell’ambito di specifici servizi di controllo, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Caltagirone ha notato che due uomini stavano riempiendo una bombola di gas da cucina all’interno di una stazione di servizio di Caltagirone.

Stante l’estrema pericolosità della situazione, la pattuglia è prontamente intervenuta bloccando l’operazione di rifornimento ed identificando i due compartecipi.

Si è accertato così che, uno dei due era proprio il gestore della stazione di servizio, mentre il secondo era un normale cliente.

Ad entrambi sono state quindi contestate le pesanti sanzioni amministrative previste dalla specifica normativa e, pertanto, si è proceduto al sequestro della bombola.

Lo scellerato gestore, che ha eseguito il pericoloso rifornimento incurante dei notevoli rischi per la loro e l’altrui incolumità, è stato segnalato alla Prefettura e rischia la chiusura temporanea degli impianti di erogazione.