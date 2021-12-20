CALTAGIRONE, RUBA ELETTRODOMESTICI E BATTERIE DI PENTOLE DA UN SUPERMERCATO DA RIVENDERE A RICETTATORE

Su delega della locale Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno eseguito un’ordinanza cautelare di obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione gior...

Su delega della locale Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno eseguito un’ordinanza cautelare di obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, emessa dal GIP di quel Tribunale nei confronti di una 42enne di Ragusa, ritenuta responsabile di furto aggravato.

La donna, intorno alle ore 12.30 dello scorso 11 marzo, si sarebbe resa autrice di un furto all’interno di un supermercato, sito in via Madonna della Via.

In quell’occasione la donna, con una non comune nonchalance, rivelatrice della sua “expertise” criminale, avrebbe caricato su un carrello ben 6 elettrodomestici inscatolati di considerevole volume e due batterie di pentole, per poi rivendere il tutto ad un ricettatore del quartiere San Cristoforo di Catania. La 42enne era pertanto riuscita ad allontanarsi indisturbatamente senza alcun controllo fino a raggiungere il taxi, con il quale era giunta a Caltagirone insieme al figlio di soli 7 anni, la cui presenza le avrebbe permesso di non destare sospetto.

Per sua sfortuna un dipendente del supermercato si sarebbe accorto dell’improvviso ammanco della merce sugli scaffali avvisando subito i Carabinieri, che, immediatamente accorsi, hanno bloccato la donna che stava caricando la merce sul taxi ed acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato, cogliendo gli attimi nei quali quest’ultima si sarebbe impadronita della refurtiva.