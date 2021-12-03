CALTAGIRONE. RUBAVA I FARMACI DELL'OSPEDALE, ARRESTATO PER PECULATO UN AUSILIARIO

Un ausiliario in servizio nel reparto di Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza dell'ospedale 'Gravina e Santo Pietro', Vito Pappalardo, 61 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri per peculato.

Nella sua abitazioni militari dell'Arma hanno trovato "un'ingiustificata quantità e tipologia di farmaci, gran parte dei quali ad uso esclusivo ospedaliero".

Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche e di accertamenti eseguiti da carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Catania. Nei confronti dell'indagato il Gip, accogliendo la richiesta del procuratore Giuseppe Verzera e del sostituto Alessandro Di Fede, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Pappalardo era già stato coinvolto in un'indagine per istigazione alla corruzione all'interno dell'ospedale di Caltagirone che nel maggio scorso è sfociata in cinque arresti eseguiti dai carabinieri della locale compagnia dell'Arma.