I Carabinieri della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza il 63enne catanese Alfio LA PIANA, poiché ritenuto responsabile di furto con destrezza.

CALTAGIRONE: SFILA PORTAMONETE AL MERCATO: BORSEGGIATORE ARRESTATO DA UN CARABINIERE LIBERO DAL SERVIZIO

L’uomo, in trasferta dal capoluogo etneo, approfittando del mercato che ogni sabato si svolge in viale Autonomia a Caltagirone, ha preso di mira una signora del posto alla quale, con mano leggera, ha sfilato da uno zainetto da spalla il portamonete.

La malasorte ha voluto che tra gli avventori del mercato vi fosse anche un brigadiere dell’Arma libero dal servizio il quale, richiamato dalle grida di alcuni presenti, che avevano visto il ladro in azione, si è posto immediatamente all’inseguimento del borseggiatore che, pur mescolandosi tra la folla, è stato raggiunto, bloccato ed ammanettato nel vicino viale Mario Milazzo.

Il portamonete è stato recuperato e restituito alla vittima del furto, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.