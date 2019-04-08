CALTAGIRONE: SORPRESO AD INSCENARE LA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO, DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Granieri hanno denunciato un 30enne di Noto (SR), già gravato da precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di truffa aggravata.Aveva già messo a segno diverse...

Aveva già messo a segno diverse truffe, l’ultima in ordine di tempo lo scorso 16 marzo quando aveva “spillato” 40 euro ad una donna di 51 anni di Caltagirone.

L’autovettura utilizzata dal truffatore, una Lancia Delta di colore nero, era stata già segnalata a tutte le pattuglie della Compagnia di Caltagirone. Elemento che si è rivelato utile quando domenica mattina i militari di Granieri hanno notato proprio quell’auto ferma sulla strada vicinale Bosco di Mezzo-Albanelli, agro di Caltagirone, dove il soggetto aveva preso di mira un 70enne del posto, accusato di avergli danneggiato lo specchietto dell’auto all’atto del sorpasso avvenuto poco prima in prossimità del bivio, danno per il quale si stava facendo consegnare, in via del tutto “amichevole”, una banconota da 50 euro.

Attività lucrosa bloccata dai carabinieri i quali, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto e sequestrato i “ferri del mestiere” utilizzati dal malvivente consistenti in diverse pile stilo esauste, utilizzate per colpire le auto di passaggio e creare l’effetto urto, alcuni tappi di cera nera, usati per rigare i veicoli delle vittime, e 135 euro in contanti, presumibilmente frutto di precedenti truffe.