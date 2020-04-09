CALTAGIRONE, SPACCIAVA DROGA SUL CIGLIO DELLA STRADA: ARRESTATO

Nella giornata di ieri, agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato il pregiudicato Michael Jason Dottorello, cl. ’93 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.L’uomo è st...

Nella giornata di ieri, agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato il pregiudicato Michael Jason Dottorello, cl. ’93 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato controllato mentre si trovava sulla SS. 124, in territorio del Comune di Caltagirone, fermo, sul ciglio della strada con la propria autovettura con il cofano motore aperto. Sin da subito, l’arrestato si è mostrato nervoso agli agenti, fornendo contrastanti giustificazioni sulla sua presenza in loco, viste le restrizioni in essere a causa della pandemia. L’atteggiamento complessivo di Dottorello ha indotto nei poliziotti il sospetto che nascondesse qualcosa e, in effetti, dalla perquisizione personale del veicolo è emerso il motivo di tanta agitazione. Difatti, nell’alloggiamento interno del faro destro dell’autovettura, è stato rinvenuto un involucro in plastica, del peso lordo di 25 grammi, contenente eroina. La successiva perquisizione effettuata nell’abitazione, ha permesso di rinvenire e sequestrare tre bilancini di precisione, verosimilmente utilizzati da Dottorello al fine di confezionare lo stupefacente per lo spaccio.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito, così come disposto dalla competente autorità giudiziaria, nella sua abitazione di San Michele di Ganzaria, in regime di arresti domiciliari. Contestualmente Michael Jason Dottorello è stato sanzionato amministrativamente, per aver violato le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.