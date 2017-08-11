CALTAGIRONE: SPOSTATO DAL VENTO, PARACADUTISTA SI SCHIANTA A TERRA E MUORE

Un appassionato di paracadutismo, Giulio Massarotti, 37 anni, imprenditore, è morto dopo essersi lanciato da un aereo appositamente attrezzato in contrada Caudatella di Caltagirone, nel Catanese. L'uo...

Un appassionato di paracadutismo, Giulio Massarotti, 37 anni, imprenditore, è morto dopo essersi lanciato da un aereo appositamente attrezzato in contrada Caudatella di Caltagirone, nel Catanese. L'uomo aveva più brevetti ed era istruttore di lanci col paracadute. Secondo una prima ricostruzione prima dell'atterraggio, col paracadute aperto, sarebbe stato 'spostato' dal vento e poi si sarebbe schiantato a terra. Il paracadutista è morto per la violenza dell'impatto, inutili si sono rivelate le operazioni di soccorso. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Caltagirone.