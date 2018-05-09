CALTAGIRONE: Stroncato traffico della droga, 16 arresti

Sono oltre un centinaio i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania ed unità specializzate, che, dalle prime ore del mattino, stanno eseguendo nella provincia ed altre località del territorio nazionale un provvedimento restrittivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Caltagirone su richiesta della Procura della Repubblica calatina nei confronti di 16 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di una serie di furti aggravati ai danni di attività commerciali e di civili abitazioni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica calatina e svolte dai carabinieri di Caltagirone a seguito della forte recrudescenza di fenomeni delittuosi particolarmente efferati, hanno consentito di ricostruire l’organigramma del sodalizio malavitoso, di individuarne i capi e gregari.

Gli investigatori hanno documentato l’ingente volume di affari illegali della consorteria criminale, il sistema di gestione dell’attività di spaccio di cocaina e marijuana nonché acquisito elementi di prova in ordine alla perpetrazione di furti ai danni di attività commerciali ed abitazioni.

I particolari dell’operazione saranno illustrati dal Procuratore della Repubblica di Caltagirone, dott. Giuseppe Verzera e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catania Raffaele Covetti, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10 presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Caltagirone.

IN AGGIORNAMENTO