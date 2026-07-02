Caltagirone, sventata corsa clandestina di cavalli sulla SS385: salvato un equino e denunciati i partecipanti

L'intervento della Polizia ha evitato lo svolgimento della competizione illegale: il cavallo è stato affidato a un centro specializzato, mentre per gli indagati sono scattate denunce e misure di prevenzione.

A cura di Redazione 02 luglio 2026 16:25

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