CALTAGIRONE: TACCHEGGIATRICI CATANESI IN TRASFERTA NEL CALATINO, ARRESTATE.

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza le catanesi Angela FALLICA di anni 25 e Maria Grazia GIUFFRIDA di anni 21, poiché ritenute responsabili del concorso in furto aggravato.

Ieri pomeriggio le due giovani donne hanno preso di mira un supermercato di viale Europa, laddove si sono riempite le borse di prodotti per la bellezza (23 confezioni di crema per il viso) e diversi prodotti alimentari razziati dagli espositori dell’esercizio commerciale.

Una telefonata giunta al centralino del Comando Compagnia, ha consentito alla pattuglia di bloccale ed ammanettarle all’uscita del supermercato mentre tentavano di allontanarsi con la merce rubata.

La refurtiva, del valore di circa 500 euro, è stata restituita all’avente diritto, mentre le complici, assolte le formalità di rito, sono state associate al carcere di Catania Piazza Lanza.