CALTAGIRONE, TENTA DI RUBARE 600 CHILI D’UVA DA UN TERRENO AGRICOLO: DENUNCIATO 30ENNE CATANESE

I Carabinieri della Stazione di Granieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone un uomo catanese, di 30 anni, per i reati di tentato furto aggravato e sottra...

I Carabinieri della Stazione di Granieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone un uomo catanese, di 30 anni, per i reati di tentato furto aggravato e sottrazione di cosa sottoposta a sequestro.

La denuncia è scaturita a seguito del tentato furto di circa 600 kg di uva da tavola della qualità “Vittoria”, asportata dal vigneto di un imprenditore agricolo calatino nell’arco della nottata. L’addetto alla vigilanza privata in turno ha notato la presenza di un veicolo che, privo di targhe, era fermo in modo sospetto all’interno del terreno agricolo. Una volta avvicinatosi, ha notato che l’autovettura era carica di uva.

L’intervento sul posto dei Carabinieri ha consentito di restituire nell’immediatezza al proprietario il grande quantitativo di frutta, limitando così il danno economico subito dall’imprenditore.

Gli accertamenti esperiti da parte dei militari sul veicolo rinvenuto hanno consentito di acquisire primi importanti elementi indiziari a carico dell’odierno indagato. Difatti, tramite il numero di telaio si è risaliti all’identità dell’intestatario del veicolo, ovvero un trentenne della città di Catania, già coinvolto in passato in fatti reato della stessa tipologia, che era stato nominato custode giudiziale dell’autovettura, giù sottoposta a sequestro per altri motivi.

Indagini sono in corso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e per individuare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti in qualità di correi.