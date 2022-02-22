CALTAGIRONE, TROVA SUL WEB LA BICI CHE GLI HANNO RUBATO A SCUOLA E FA CATTURARE I LADRI

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato due minori, ritenuti gravemente indiziati del reato di furto aggravato.Solo qualche giorno fa la madre di un tredicenne si era recata in ca...

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato due minori, ritenuti gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

Solo qualche giorno fa la madre di un tredicenne si era recata in caserma per denunciare il furto di una costosa bicicletta marca KTM patito dal figlio, che come suo solito l’utilizzava per recarsi a scuola, descrivendone accuratamente le caratteristiche per il suo riconoscimento.

E proprio mentre il ragazzo era impegnato in classe invece, ha riferito la donna, qualcuno avrebbe rubato la bicicletta lasciata dal figlio all’interno del cortile scolastico, priva di catena di sicurezza.

Il ragazzo però, dopo aver scoperto suo malgrado il furto, non si è perso d’animo ed ha tra l’altro subito verificato la categoria di annunci economici di un noto social network, scoprendo con grande sorpresa che la sua bicicletta, in tutto corrispondente a quella rubata anche nelle sue peculiarità, risultava essere in vendita sul profilo personale del minore, abitante a Caltagirone.

Immediatamente, dopo i preliminari accertamenti, i militari si sono presentati presso l’abitazione di quest’ultimo dove sua madre ha confermato il possesso di tale bicicletta che però, come riferitole dal figlio, sarebbe stata custodita da un altro ragazzo suo coetaneo al quale, a sua volta, sarebbe stata regalata da una terza persona.

Un successivo rapido confronto dei militari con i due ragazzi, poi, li avrebbe portati ad ammettere le proprie responsabilità in ordine al furto ed al successivo tentativo di rivendita della bicicletta che, invece, è stata restituita al ragazzino ovviamente raggiante di felicità.