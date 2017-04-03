CALTAGIRONE: UCCIDE LA CONVIVENTE E SI COSTITUISCE

Femminicidio la notte scorsa a Caltagirone: un 53nne, Salvatore Pirronello, ha accoltellato la convivente, Patrizia Formica, di 47, e poi si è costituito nella caserma dei carabinieri confessando il d...

A cura di Redazione 03 aprile 2017 08:36

Condividi