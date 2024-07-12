CALTAGIRONE. UN CHILO DI DROGA NEL COFANO DELL’AUTO: ARRESTATO

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone hanno arrestato un uomo di 25 anni del calatino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Gli agenti della Volante,...

Gli agenti della Volante, impegnati nel servizio di controllo del territorio in zona Porta del Vento, hanno sottoposto a controllo il giovane che, alla vista degli agenti, ha chiuso repentinamente il cofano dell’auto, mettendosi alla guida nel tentativo di allontanarsi.

I poliziotti sono riusciti agevolmente a fermarlo, rivenendo addosso al 25enne un portatabacco con all’interno un bilancino di precisione, banconote di diverso taglio per l’ammontare complessivo di 30 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’uomo aveva anche 9 dosi di marijuana già suddivise con cellophane trasparente e pronte per lo spaccio. All’interno del veicolo, gli agenti hanno scoperto una busta con un chilo di marijuana, nascosta nel portabagagli.

Il giovane è stato pertanto arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica, accompagnato nel carcere di Caltagirone.