Nel tardo pomeriggio di oggi, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Nucleo di Catania, hanno recuperato una capra caduta all’interno di un pozzo profondo circa 10 metri nelle campagne di Caltagirone...

Nel tardo pomeriggio di oggi, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Nucleo di Catania, hanno recuperato una capra caduta all’interno di un pozzo profondo circa 10 metri nelle campagne di Caltagirone, in località San Mauro.

I sommozzatori del Nucleo dei Vigili del Fuoco Etneo, coadiuvati dalla squadra di Vigili del fuoco del Distaccamento di Caltagirone, si sono calati all’interno del pozzo ed hanno imbragato l’animale, che è stato così tratto in salvo incolume.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale del Comune di Caltagirone.

CALTAGIRONE, VIGILI DEL FUOCO SALVANO CAPRA FINITA DENTRO UN POZZO 1/8 Successivo »

Concluso il recupero, l’accesso al pozzo, è stato messo in sicurezza.