CALTAGIRONE, VIGILI DEL FUOCO SALVANO CAPRA FINITA DENTRO UN POZZO

Nel tardo pomeriggio di oggi, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Nucleo di Catania, hanno recuperato una capra caduta all’interno di un pozzo profondo circa 10 metri nelle campagne di Caltagirone...

08 aprile 2019 08:57
Nel tardo pomeriggio di oggi, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Nucleo di Catania, hanno recuperato una capra caduta all’interno di un pozzo profondo circa 10 metri nelle campagne di Caltagirone, in località San Mauro.

I sommozzatori del Nucleo dei Vigili del Fuoco Etneo, coadiuvati dalla squadra di Vigili del fuoco del Distaccamento di Caltagirone, si sono calati all’interno del pozzo ed hanno imbragato l’animale, che è stato così tratto in salvo incolume.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale del Comune di Caltagirone.

Concluso il recupero, l’accesso al pozzo, è stato messo in sicurezza.

