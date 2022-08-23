CALTAGIRONE. VIOLENZA SESSUALE AI DANNI DI UN 14ENNE. ARRESTATI DUE UOMINI ED UNA DONNA

Due uomini, di 41 e 49 anni, e una donna, di 44, sono stati arrestati da carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Caltagirone con l'accusa, a vario titolo, di violenza sessuale nei confront...

Due uomini, di 41 e 49 anni, e una donna, di 44, sono stati arrestati da carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Caltagirone con l'accusa, a vario titolo, di violenza sessuale nei confronti di un minorenne.

Il bambino non aveva ancora compiuto 14 anni al momento dei fatti.

Nei confronti dei tre indagati militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip di Caltagirone su richiesta della locale Procura.

L'indagine è scaturita dalla denuncia della vittima sporta l'8 agosto. Dagli accertamenti sarebbe emerso che, qualche giorno prima, nell'abitazione di una delle persone raggiunte dalla misura cautelare, familiare del bambino, il minorenne avrebbe sarebbe stato costretto a subire abusi e ad assistere a rapporti sessuali. Il tormento interiore della vittima l'avrebbe poi spinta a confidarsi con i propri cari qualche giorno dopo e a decidersi a sporgere una dettagliata denuncia.

I due uomini sono stati condotti nella casa circondariale di Caltagirone, mentre la donna nel carcere palermitano di Pagliarelli, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.