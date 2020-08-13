CALTAGIRONE:DONNA TROVATA MORTA NELL’ANDRONE DI CASA, IL MARITO ASCOLTATO IN COMMISSARIATO

FLASHUna na 46enne è stata trovata morta in un condominio a Caltagirone, nel Catanese. Indagini sono state avviate dalla polizia del locale Commissariato che sta sentendo il marito della vittima, che...

FLASH

Una na 46enne è stata trovata morta in un condominio a Caltagirone, nel Catanese. Indagini sono state avviate dalla polizia del locale Commissariato che sta sentendo il marito della vittima, che è in stato confusionale, e alcuni testimoni. Vicini di casa avrebbero detto ai soccorritori di avere sentito urlare nel palazzo. La donna aveva avviato da un mese la causa di separazione, iniziativa che l'uomo non aveva accettato. I due avrebbero avuto una lite sul pianerottolo della casa della vittima, che non presenta colpi di armi da taglio o da fuoco. Sul posto è presente la polizia scientifica e sta per arrivare il medico legale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO