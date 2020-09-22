CALTANISETTA: CROLLA BALCONE , FERITA DONNA
Poco prima delle 10,00 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caltanissetta, sono intervenuti in via Pitre civ. 3, per il crollo del ballatoio di un'abitazione al terzo piano.
Nel balcone sottostante si trovava un'anziana donna di 73 anni che rimaneva ferita poiché coinvolta dal cedimento improvviso del ballatoio.
I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a liberarla dai detriti, stabilizzarla e consegnarla al personale sanitario del Servizio 118 inviato sul posto.
Presente anche personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.
Le cause del crollo del ballatoio sono in corso di accertamento.