Caltanissetta, ambulanza fermata: sporca, danneggiata e già sotto fermo amministrativo

Parabrezza incrinato, luci non funzionanti e pedana instabile: scattano le sanzioni

CALTANISSETTA – Un’ambulanza con diverse irregolarità sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene è stata fermata dalla Polizia Stradale nel corso di un servizio di vigilanza lungo la strada statale 640 dir.

La pattuglia della Polizia Stradale di Caltanissetta ha sottoposto a controllo il conducente del mezzo, regolarmente autorizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale. Durante l’ispezione, però, gli agenti hanno riscontrato numerose criticità.

In particolare, l’ambulanza presentava il parabrezza incrinato, le luci di arresto non funzionanti e una pedana di accesso instabile. Per queste violazioni sono state contestate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Ulteriori problemi sono emersi durante il controllo della targa posteriore che, secondo quanto accertato, era stata riverniciata e risultava priva delle caratteristiche rifrangenti previste dalla normativa. Per questo motivo è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo.

Criticità anche all’interno dell’ambulanza. Gli agenti hanno infatti riscontrato condizioni igieniche ritenute non adeguate al trasporto dei pazienti, con gli interni sporchi e presumibilmente non sottoposti alle procedure di disinfezione previste dall’autorizzazione sanitaria.

Dagli approfondimenti effettuati successivamente è inoltre emerso che il mezzo risultava già sottoposto a fermo amministrativo fiscale. Il conducente è stato quindi sanzionato anche per circolazione abusiva.

L’esito degli accertamenti è stato segnalato all’Azienda Sanitaria Provinciale e alla Motorizzazione Civile, che dovranno ora procedere con le verifiche e gli eventuali provvedimenti di competenza.