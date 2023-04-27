CALTANISSETTA: ANZIANO COLTO DA MALORE RIMANE A TERRA PER ORE, SALVATO DA UN CAGNOLINO CHE DA L'ALLARME

Un anziano, a terra da ore dopo un malore, è stato trovato da un cane Jack Russel, che ha dato l'allarme.L'uomo, di 87 anni, era uscito a Caltanissetta per andare a raccogliere della verdura ma verso...

Un anziano, a terra da ore dopo un malore, è stato trovato da un cane Jack Russel, che ha dato l'allarme.

L'uomo, di 87 anni, era uscito a Caltanissetta per andare a raccogliere della verdura ma verso le 10 è stato colto da un malore e si è accasciato a terra.

Posizione in cui è rimasto fino alle 14 quando è stato notato dal Jack Russel che era uscito col padrone e il figlio di quest'ultimo per una passeggiata in campagna, nelle vicinanze di via Parri.

Il cane si è allontanato correndo e poi è tornato dal padrone abbaiando insistentemente e lasciando intendere di aver trovato qualcosa fino a quando l'uomo, insospettito lo ha seguito e ha trovato riverso a terra l'anziano.

Il proprietario del cane ha chiamato il 118 e pochi minuti dopo sono arrivati i soccorritori su ambulanza Charlie 1.

I sanitari accertate le condizioni generali dell'anziano, accaldato e disidratato dopo il tempo trascorso a terra, lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Elia dove adesso i medici lo stanno sottoponendo ad accertamenti.

Il figlio dell'anziano, che lavora fuori città, una volta appresa la notizia ha ringraziato i protagonisti della storia e sta raggiungendo il padre.