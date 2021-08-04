CALTANISSETTA, FURTI DI ACQUA DA CONDOTTA PUBBLICA, 26 INDAGATI

Imprenditori agricoli e titolari di aziende che ricadono nel territorio di Gela e Butera, in provincia di Caltanissetta, rubavano ingenti quantitativi di acqua dalla rete idrica pubblica: è quanto ric...

L’operazione è stata denominata “H2O”. I 26 indagati sono accusati, a vario titolo, di furti aggravati ai danni della condotta idrica Gela-Aragona, infrastruttura gestita dalla Siciliacque Spa.

I reati contestati sono tutti aggravati dalla commissione del fatto con violenza sulle cose e su beni destinati a pubblico servizio ed utilità.

Gli indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora e di accesso nelle aziende agricole gestite o in cui collaborano: 14 sono stati anche sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio di residenza.