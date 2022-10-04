CALTANISSETTA INCIDENTE SULLA SS 626. CAMION GIÙ DAL VIADOTTO: UN MORTO E TRE FERITI

AGGIORNAMENTO Sale a due il bilancio dei morti dell'incidente di oggi pomeriggio sulla Ss626, all'altezza di Capodarso. La donna di 66 anni che era stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Sant'E...

AGGIORNAMENTO

Sale a due il bilancio dei morti dell'incidente di oggi pomeriggio sulla Ss626, all'altezza di Capodarso. La donna di 66 anni che era stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia non ce l'ha fatta ed è morta poche ore dopo nel reparto di Rianimazione. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente

Una persona e’ morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla Statale 626 Della Valle del Salso, in territorio di Enna.

Coinvolti due auto e un mezzo pesante che, in seguito all’impatto, e’ uscito fuori dalla carreggiata precipitando da un viadotto.

Lo scontro si è verifcato intorno alle 16.20 all’altezza di Capodarso, nell’incidente il camionista ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite, una donna in modo grave, trasportata in codice rosso all’ospedale Sant'Elia. Gli altri due pazienti, meno gravi, sono stati ricoverati all’ospedale Umberto I di Enna.

Al momento non si conosco le generalità delle persone rimaste coinvolte nel sinistro.

Quando sono arrivati l’elisoccorso e le ambulanze dalla centrale del 118, per l’autista del tir non c'era più nulla da fare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada di Caltanissetta.