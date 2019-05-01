CALTANISSETTA, LA CARABINIERA CHE LASCIA L'ARMA PER DIVENTARE SUORA

Lascia l'Arma dei carabinieri per diventare suora. La decisione l'ha presa dopo un viaggio a Medjugorje, in Bosnia ed Erzegovina, luogo di pellegrinaggio cattolico in seguito a "un'apparente apparizio...

Lascia l'Arma dei carabinieri per diventare suora. La decisione l'ha presa dopo un viaggio a Medjugorje, in Bosnia ed Erzegovina, luogo di pellegrinaggio cattolico in seguito a "un'apparente apparizione della Vergine Maria" nel 1981.

Adesso si prospetta per lei un nuovo futuro fatto di fede e religione per una giovane originaria del Frusinate, che fino ad oggi ha prestato servizio a Caltanissetta. Ilenia Siciliani, 26 anni, entrerà a far parte delle missionarie della Divina Rivelazione.

Partirà da un cammino vocazionale per arrivare, tra due tre anni, alla consacrazione religiosa. Atleta, maratoneta, amante delle due ruote, da sola ha fatto un viaggio per la Sicilia per visitare le chiese più belle.

Poi il viaggio a Medjugorie, ad agosto, dove ha incontrato alcune suore con le quali è rimasta in contatto maturando l'idea di entrare nell'ordine. Da allora, Ilenia, è rimasta ferma nella sua posizione.