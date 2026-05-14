Caltanissetta, scatta l’allarme rapimento: nel cofano c’era l’amante

Una donna fatta entrare nel cofano di un'auto in pieno centro a Caltanissetta e alcune studentesse che, temendo un possibile rapimento, hanno immediatamente avvertito la polizia.

Gli agenti, intervenuti dopo la segnalazione, hanno rintracciato il veicolo e identificato il conducente, accompagnandolo in questura per chiarire l'accaduto.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, però, non si sarebbe trattato di un sequestro.

L'uomo avrebbe spiegato agli investigatori che la donna era la sua amante e che, per evitare che qualcuno la vedesse uscire dal palazzo in cui aveva trascorso la notte, l'avrebbe fatta nascondere temporaneamente nel bagagliaio dell'auto, con l'intenzione di farla scendere poco dopo in un'altra zona della città.

La vicenda si è quindi conclusa senza conseguenze penali, dopo i chiarimenti forniti agli agenti.