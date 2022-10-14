CALTANISSETTA, SI FINGE LA MAMMA DI UNA VICINA E RUBA 6 MILA EURO A UN'ANZIANA

È fingendosi madre di una vicina di casa che l’ha raggirata.Presentandosi in casa di un’anziana che poi ha derubato. La vittima di turno è una novantasettenne di Caltanissetta che, alla fine, è stata...

Presentandosi in casa di un’anziana che poi ha derubato. La vittima di turno è una novantasettenne di Caltanissetta che, alla fine, è stata alleggerita di oggetti d’oro e pochi euro. È nel pomeriggio che una donna avrebbe bussato alla sua porta di casa spacciandosi per la madre di una sua vicina. L’anziana l’ha fatta accomodare dentro.

Pochi minuti dopo, però, ha ricevuto la chiamata di una parente che s’è presto insospettita e ha avvertito i carabinieri. In quei frangenti la finta vicina avrebbe rovistato per casa arraffando i preziosi e quei pochi spiccioli che è riuscita a trovare in un cassetto.

E mentre la malcapitata era ancora al telefono con la parente che la stava mettendo in guardia, lei si è allontanata. È riuscita a fare perdere le sue tracce. Ma con estrema lucidità l’ultranovantenne ha fornito poi ai carabinieri una descrizione dettagliata di quella donna. Così è subito partita la caccia alla ladra sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima.