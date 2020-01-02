CALTANISSETTA, SI LANCIA CON TUTA ALARE DA VIADOTTO: MORTO 25ENNE

Un giovane di 25 anni, Luca Barbieri, della provincia di Parma, è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare, la wingsuit, per una sorta di caduta libera che termina con l’apertura di un paracadute...

Un giovane di 25 anni, Luca Barbieri, della provincia di Parma, è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare, la wingsuit, per una sorta di caduta libera che termina con l’apertura di un paracadute, dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta schiantandosi al suolo.

A dare l’allarme è stata la donna che era con lui e che l’aveva accompagnato con l’auto fino all’inizio del viadotto che da tre anni è interdetto alla circolazione perché non sicuro. Sul posto sono stati inviati, dalla centrale del 118 di Caltanissetta, l’elisoccorso e un’ambulanza. Lo sportivo però era morto. Barbieri prima di provare il volo dal viadotto si sarebbe lanciato da altre zone, sempre nel nisseno.

Luca Barbieri era un paracadutista professionista che col wingsuit aveva già all’attivo quasi un migliaio di salti. Su Youtube c’è un video su un suo volo in Arabia Saudita dell’ottobre scorso in cui si vede la spettacolarità, ma anche la pericolosità, del volo fatto con la tuta alare. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato foto e video dei suoi voli.