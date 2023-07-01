CALTANISSETTA, TENTATA VIOLENZA SESSUALE IN CENTRO STORICO: L’AGGRESSORE È STATO GIÀ FERMATO

Tentata violenza sessuale ieri sera intorno alle 21 in pieno centro a Caltanissetta, a pochi passi da piazza Garibaldi. Una donna di circa 50 anni è stata aggredita da uno straniero che avrebbe tentat...

Tentata violenza sessuale ieri sera intorno alle 21 in pieno centro a Caltanissetta, a pochi passi da piazza Garibaldi. Una donna di circa 50 anni è stata aggredita da uno straniero che avrebbe tentato di violentarla per strada.

Sono state altre due donne ad aiutare immediatamente la vittima tentanto di far desistere l'aggressore. Nel frattempo i presenti hanno contattato il numero di emergenza e in pochi minuti è arrivata una volante della polizia.

L'uomo sarebbe già stato identificato e portato in questura. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata in pronto soccorso ancora in stato di choc.

Gli investigatori in queste ore stanno ricostruendo l'accaduto. Sembrerebbe che l'aggressore sia un ospite del Cara di Pian del Lago.