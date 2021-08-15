CALTANISSETTA: VIENE FERMATO DALLA POLIZIA E AMMETTE: “LA PATENTE L’HO COMPRATA”

Agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un giovane nisseno di 21 anni per guida senza patente, perché mai conseguita, con la recidiva del biennio, nonché per uso di atti falsi.I poliziotti dell...

Agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un giovane nisseno di 21 anni per guida senza patente, perché mai conseguita, con la recidiva del biennio, nonché per uso di atti falsi.

I poliziotti della sezione Volanti ieri mattina hanno proceduto al controllo in via Vespri Siciliani, di un’autovettura Alfa Romeo 156, condotta dal giovane, disoccupato, gravato da numerosi precedenti per furto, furto in abitazione, evasione.

A specifica richiesta, il ventunenne, che al momento del controllo non indossava la cintura di sicurezza, ha esibito quale documento idoneo alla guida, una patente “B”, riportante l’effige e le generalità del suddetto con validità fino al 2028, che per le sue caratteristiche, risultava palesemente falsa, cosa che veniva successivamente accertata da controlli presso gli archivi della M.CT.C.

Il conducente del veicolo, ha riferito agli agenti di avere acquistato il documento di guida al costo di 2000 euro.

Da successivi controlli, anche il certificato di assicurazione fornito dal conducente per il veicolo di cui era alla guida, risultava falsificato.

Gli operatori hanno accertato, inoltre, che lo stesso era incorso nella violazione della guida senza patente in data 15 e 22 settembre 2020, pertanto, essendoci la recidiva nel biennio, veniva deferito all’A.G. per la violazione di cui sopra, per uso di atti falsi e si procedeva al sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.