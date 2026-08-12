Caltanissetta, violentano una minorenne e diffondono video e foto: arrestati due ventenni

Foto e video sarebbero stati diffusi anche online: uno dei due ventenni è finito in carcere, l’altro ai domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di Caltanissetta hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due ventenni, indagati, in concorso, per atti sessuali con minore degli anni 14 e produzione di materiale pornografico con minori.

L’indagine è stata avviata dopo la denuncia presentata dal padre della vittima. Gli accertamenti, delegati dall’autorità giudiziaria, hanno compreso anche l’analisi informatica dello smartphone di uno degli indagati.

Secondo la ricostruzione accusatoria, ancora al vaglio degli inquirenti, i due giovani avrebbero avuto rapporti sessuali con la minore e avrebbero realizzato fotografie e video a contenuto sessualmente esplicito.

Il materiale, sempre secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato successivamente diffuso o comunque divulgato anche attraverso strumenti telematici.

Sulla base degli elementi raccolti e su richiesta del pubblico ministero Eliana Manno, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno dei due ventenni e gli arresti domiciliari per l’altro.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Per entrambi gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.