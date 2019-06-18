CAMILLERI, NUOVO BOLLETTINO: “NON È COSCIENTE, LA PROGNOSI È RISERVATA”

Condizioni “stazionarie” che “permangono critiche” per Andrea Camilleri.L’ultimo bollettino medico sulle condizioni dello scrittore 93enne, ricoverato da ieri all’ospedale Santo Spirito di Roma per un...

Condizioni “stazionarie” che “permangono critiche” per Andrea Camilleri.

L’ultimo bollettino medico sulle condizioni dello scrittore 93enne, ricoverato da ieri all’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiocircolatorio, è stato diramato alle 12 e afferma che “il paziente non è cosciente ed è in assistenza con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazione farmacologica”.

A sostegno del celebre inventore del commissario Montalbano sono arrivati i messaggi di tantissime personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Fiorello gli ha dedicato un pensiero su Twitter: “Avanti maestro, forza alziamoci!” scritto in dialetto siciliano.

Toccante il messaggio di Peppino Mazzotta, l’attore che impersona l’ispettore Fazio nella serie tv di Montalbano: ” So che hai detto più volte che non hai paura di morire – ha scritto – So anche che non ti si può chiedere di essere immortale. Quello che auspico è solo che ci dedichi un altro po’ del tuo tempo. Decidi tu quanto. Non voglio approfittare della tua disponibilità”.

Camilleri stava preparando uno spettacolo alle terme di Caracalla per il prossimo 15 luglio.