CAMION CARICO DI ANGURIE SI RIBALTA SULLA CATANIA- SIRACUSA

CAMION SI RIBALTA SULLA TANGENZIALE NEI PRESSI DI PASSO MARTINO

17 luglio 2018 09:00
Incidente pochi minuti fa sulla tangenziale di Catania ,all'altezza dello svincolo Passo Martino.

Per cause in via d'accertamento un mezzo carico di angurie si è ribaltato.

La carreggiata è stata completamente ricoperta dai resti delle angurie,

Secondo le prime informazioni, nessuna grave conseguenza per il conducente
Sul posto, i soccorritori.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione,  traffico congestionato nella zona dell'incidente

