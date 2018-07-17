CAMION CARICO DI ANGURIE SI RIBALTA SULLA CATANIA- SIRACUSA
CAMION SI RIBALTA SULLA TANGENZIALE NEI PRESSI DI PASSO MARTINO
A cura di Redazione
17 luglio 2018 09:00
FLASH
Incidente pochi minuti fa sulla tangenziale di Catania ,all'altezza dello svincolo Passo Martino.
Per cause in via d'accertamento un mezzo carico di angurie si è ribaltato.
La carreggiata è stata completamente ricoperta dai resti delle angurie,
Secondo le prime informazioni, nessuna grave conseguenza per il conducente
Sul posto, i soccorritori.
Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, traffico congestionato nella zona dell'incidente