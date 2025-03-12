CAMION CARICO DI LIMONI SI RIBALTA SULLA A18 CATANIA-MESSINA: TRAFFICO IN TILT

Un camion carico di limoni si è ribaltato all'alba di questa mattina sull'autostrada A18 Catania-Messina, nei pressi dello svincolo per Acireale, in direzione Catania. L'incidente, di natura autonoma,...

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia stradale e il personale Anas per gestire il traffico e avviare le operazioni di sgombero.

Attualmente si registrano lunghe code in attesa della riapertura parziale della carreggiata.

L'autoarticolato, finito fuori dalla sede stradale, potrebbe richiedere l'intervento di un mezzo speciale dei vigili del fuoco per il recupero.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma dalle prime informazioni sembra che l'autista non abbia riportato gravi conseguenze e sia riuscito a uscire autonomamente dalla cabina di guida dopo l'impatto con le barriere laterali.

Le autorità raccomandano prudenza agli automobilisti in transito sulla tratta interessata.

GRAZIE A GIUSEPPE PER LE FOTO INVIATECI