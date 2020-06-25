CAMION CONTRO AUTO: INCIDENTE MORTALE A CATANIA

Incidente stradale mortale a Catania in viale Mario Rapisardi questa mattina intorno alle ore 07.30Vittima dello scontro una donna che ha perso la vita sul colpo. La vittima si trovava in auto con il...

Incidente stradale mortale a Catania in viale Mario Rapisardi questa mattina intorno alle ore 07.30

Vittima dello scontro una donna che ha perso la vita sul colpo. La vittima si trovava in auto con il marito, anche lui rimasto gravemente ferito, quando un camion si è scontrato contro l'autovettura. L'autista a bordo del mezzo pesante sarebbe rimasto anch'egli coinvolto, riportando lesioni meno gravi. Presenti i vigili del fuoco che avrebbero provveduto a estrarre la coppia dalle lamiere dell’auto.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima

FOTO Angelo Manuli