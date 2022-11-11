CAMION DI TRAVERSO SULLA TANGENZIALE, CODE
A cura di Redazione
11 novembre 2022 15:04
Incidente nel pomeriggio di oggi, 11 Novembre 2022 sulla Tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo tra lo svincolo Zia Lisa, in direzione Misterbianco: un camion, per cause ancora da accertare è finito di traverso sbarrando la carreggiata.
Il traffico al momento che scriviamo ore (15.00) sta subendo notevoli rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso.
Secondo le primissime informazioni non si registrano feriti.
