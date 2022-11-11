95047

CAMION DI TRAVERSO SULLA TANGENZIALE, CODE

Incidente nel pomeriggio di oggi, 11 Novembre 2022 sulla Tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo tra lo svincolo Zia Lisa, in direzione Misterbianco: un camion, per cause ancora da accertare...

A cura di Redazione Redazione
11 novembre 2022 15:04
CAMION DI TRAVERSO SULLA TANGENZIALE, CODE -
News
Condividi

Incidente nel pomeriggio di oggi, 11 Novembre 2022 sulla Tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo tra lo svincolo Zia Lisa, in direzione Misterbianco: un camion, per cause ancora da accertare è finito di traverso sbarrando la carreggiata.

Il traffico al momento che scriviamo ore (15.00) sta subendo notevoli rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso.

Secondo le primissime informazioni non si registrano feriti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047